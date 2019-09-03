Лучше меньше: раскрыта полная правда о сне

И недостаток, и избыток отдыха оказались опасны

Специалисты из американсого Университета Колорадо проанализировали данные почти полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет и пришли к выводу, что правильный режим сна имеет ключевое значение для здоровья.

У тех испытуемых, кто спал по 6-9 часов в день опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 18%. Одновременно выснилось, что избыточный сон – более 9 часов в сутки – гораздо чаще провоцировал инфаркт, чем недостаточный – менее 6 часов. Показатель составил 34% и 20% соответственно, отмечает портал "Актуальные новости".

Риск развития внезапного сердечного приступа также снижают отказ от курения и физическая активность, добавили ученые, однако основным фактором является все-таки продолжительность сна.



