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Лучше меньше: раскрыта полная правда о сне

Лучше меньше: раскрыта полная правда о сне
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазвана единственная безопасная доза аспирина
И недостаток, и избыток отдыха оказались опасны

Специалисты из американсого Университета Колорадо проанализировали данные почти полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет и пришли к выводу, что правильный режим сна имеет ключевое значение для здоровья.

У тех испытуемых, кто спал по 6-9 часов в день опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 18%. Одновременно выснилось, что избыточный сон – более 9 часов в сутки – гораздо чаще провоцировал инфаркт, чем недостаточный – менее 6 часов. Показатель составил 34% и 20% соответственно, отмечает портал "Актуальные новости".

Риск развития внезапного сердечного приступа также снижают отказ от курения и физическая активность, добавили ученые, однако основным фактором является все-таки продолжительность сна.


Валентина МАЙОРОВА
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