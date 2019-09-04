На прогулку придется прихватить зонтик

В субботу и воскресенье, когда в Москве отметят День города, будет тепло. Пройдут дожди, но они будут кратковременными, предупредили синоптики.

Столбики термометров в выходные покажут +19 ... +24°C. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер будет слабый, 2 – 7 м/cекунду. Атмосферное давление повышено – от 753 до 755 мм ртутного столба.



Можно обойтись и без разгона облаков, заявила специалист центра погоды "Фобос". "Ситуация такая, что можно на это и не тратить средства, потому что погода будет достаточно комфортная. Кратковременный дождик вряд ли испортит настроение", – рассказала РИА "Новости" Елена Волосюк.

По еес словам, воздух в столице прогреется до +19 ... +22°C. Это, отметила метеоролог, выше климатической нормы.

В этом году День города в Москве будут праздновать 7 и 8 сентября. Столице исполнится 872 года.