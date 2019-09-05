Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Совершеннолетним запретят продавать алкоголь

Скоро даже 18-летним купить в магазине спиртное не получится

До конца текущего года в России намерены принять новый закон, согласно которому продажа алкоголя будет разрешена не с 18 лет, как было раньше, а с 21 года. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, инициатива находится в стадии готовности. 

"Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято", – цитирует главу ведомства РИА "Новости".

Ввести запрет на продажу алкоголя сразу после наступления совершеннолетия она объяснила неокрепшим организмом, системы и органы которого формируются до 20 лет уточняет телеканал "360". Скворцова также отметила, что нововведение поддерживают 70% россиян, передает "URA.RU".

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Круг замкнулся": Малайзия нашла объяснение нападкам на Россию по делу МН17

Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик

Россияне вывели эстонцев на чистую воду

США разрешили рассекретить свою военную базу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей