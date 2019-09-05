Совершеннолетним запретят продавать алкоголь

Скоро даже 18-летним купить в магазине спиртное не получится

До конца текущего года в России намерены принять новый закон, согласно которому продажа алкоголя будет разрешена не с 18 лет, как было раньше, а с 21 года. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, инициатива находится в стадии готовности.

"Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято", – цитирует главу ведомства РИА "Новости".

Ввести запрет на продажу алкоголя сразу после наступления совершеннолетия она объяснила неокрепшим организмом, системы и органы которого формируются до 20 лет уточняет телеканал "360". Скворцова также отметила, что нововведение поддерживают 70% россиян, передает "URA.RU".