Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Жители Подмосковья паникуют из-за нашествия жутких существ

Трогать запрещено: жители Подмосковья паникуют из-за нашествия жутких существ
Фото: www.globallookpress.com
Россияне переживают, что гады ядовиты

В Подмосковье, недалеко от Одинцово местные жители наблюдают аномальное количество испанских слизней яркого оранжевого цвета. Люди решили, что этот моллюск опасен, может переносить болезни, и начали бить тревогу.

"Утром прячутся в тень, а ночью орудуют, раньше их не было", "Конец нашим коровам", "Ну и как эти твари попали из Испании в Одинцово?" – переживают россияне в соцсетях.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", этими гадами оказались обычные придорожные слизни, которые не характерны для этой местности. В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, что моллюски обитают в основном в Центральной и Западной Европе. Этот вид, скорее всего, попал в Россию вместе с сельскохозяйственной продукцией. Вероятно, слизни прижились из-за изменений в погоде – глобального потепления.

Такой слизень ест растительность и не опасен для людей. Некоторые используют таких моллюсков в виде "жителей" домашнего аквариума. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Жертвой стали пенсионеры: как банки обманывают россиян

Слишком привлекательные предложения для пожилых людей должны настораживать клиентов кредитной организации

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей