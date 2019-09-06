Россияне переживают, что гады ядовиты

В Подмосковье, недалеко от Одинцово местные жители наблюдают аномальное количество испанских слизней яркого оранжевого цвета. Люди решили, что этот моллюск опасен, может переносить болезни, и начали бить тревогу.

"Утром прячутся в тень, а ночью орудуют, раньше их не было", "Конец нашим коровам", "Ну и как эти твари попали из Испании в Одинцово?" – переживают россияне в соцсетях.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", этими гадами оказались обычные придорожные слизни, которые не характерны для этой местности. В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, что моллюски обитают в основном в Центральной и Западной Европе. Этот вид, скорее всего, попал в Россию вместе с сельскохозяйственной продукцией. Вероятно, слизни прижились из-за изменений в погоде – глобального потепления.

Такой слизень ест растительность и не опасен для людей. Некоторые используют таких моллюсков в виде "жителей" домашнего аквариума.