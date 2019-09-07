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Лох-Несское чудовище поселилось в Черном море

Лох-Несское чудовище поселилось в Черном море
Фото: www.globallookpress.com
Пробы воды доказали наличие странных существ в акватории

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии путем исследования проб воды из знаменитого озера в Шотландии выяснили, что там не водится Лох-Несское чудовище. Российские эксперты пошли тем же путем и обнаружили, что в Черном море обитает как минимум 10 видов неизвестных существ.

Среди "жителей" акватории, которые оставляют след в воде в виде отходов жизнедеятельности, криптозоологи нашли свидетельства существования Карадагского змея в Крыму. В воде распознали ДНК рептилий, которых нет в каталоге фауны мира.

При этом конспирологи полагают, что Карадагский змей и Лох-Несское чудовище могут быть одними тем же существом, либо принадлежать к одному виду. Об этом говорят и многочисленные свидетельства очевидцев, которые замечали странное существо в Шотландии ив Крыму, передает VladTime. 

Полина ИВАНОВА
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