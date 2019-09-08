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Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Мосгордуму

Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Мосгордуму
Сергей Собянин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Сегодня – важный для столицы день

Мэр города Сергей Собянин обратился к горожанам. Он призвал москвичей прийти на выборы парламента. При этом глава столицы подчеркнул, что решение каждого из жителей повлияет на будущее.

"Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело",

цитирует его телеканал "Москва 24".

Сам мэр проголосовал на участке, который расположен на улице Николаева в школе №1241.

8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Так, губернаторов россияне сегодня выбирают в 16 регионах, в трех региональных центрах голосуют за тех, кто возглавит муниципальные образования, а в 22 административных центрах идут выборы в городские думы.

Отметим, что в этом году в Москве впервые используется система электронного голосования. Участвуют три округа и 12 тысяч жителей столицы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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