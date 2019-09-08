"Дичайшая болтанка": стало известно об экстремальной посадке самолета Путина

Пилот назвал случившееся "турбулентностью в ясном небе"

Рейс летел из Москвы в Санкт-Петербург.

Подробности опасного полета раскрыл бывший пилот президентского Ил-96. По словам Владимира Федорушкина, с подобными жуткими условиями он ни разу за 40 лет службы не сталкивался. Воздушное судно с российским лидером Владимиром Путиным на борту угодило в "дичайшую болтанку". Пилот рассказал, что автопилот выбило, а самолет жутко мотало.

"В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль – поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется. В условиях, когда он полный, и то удержать его сложно. А тут всего одна треть",

– поделился он в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

К счастью, сесть удалось благополучно. Хотя при таких сложных погодных условиях вероятность того, что самолет выкатится за пределы взлетно-посадочной полосы, была 90 процентов, признался Федорушкин.

После ЧП пилота вызвал Путин. Президент поинтересовался, что случилось.

"Ну, немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно", – рассказал Федорушкин.