Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Дичайшая болтанка": стало известно об экстремальной посадке самолета Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Пилот назвал случившееся "турбулентностью в ясном небе"

Рейс летел из Москвы в Санкт-Петербург.

Подробности опасного полета раскрыл бывший пилот президентского Ил-96. По словам Владимира Федорушкина, с подобными жуткими условиями он ни разу за 40 лет службы не сталкивался. Воздушное судно с российским лидером Владимиром Путиным на борту угодило в "дичайшую болтанку". Пилот рассказал, что автопилот выбило, а самолет жутко мотало.

"В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль – поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется. В условиях, когда он полный, и то удержать его сложно. А тут всего одна треть",

– поделился он в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

К счастью, сесть удалось благополучно. Хотя при таких сложных погодных условиях вероятность того, что самолет выкатится за пределы взлетно-посадочной полосы, была 90 процентов, признался Федорушкин.

После ЧП пилота вызвал Путин. Президент поинтересовался, что случилось.

"Ну, немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно", – рассказал Федорушкин.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва отдала Киеву нарушивших границу РФ украинских моряков

Во "Внуково-2" приземлился российский специальный самолет

"Пусть загибается": украинцы поиздевались над вымирающим Донбассом

Печальное известие нисколько не огорчило бессердечных жителей Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей