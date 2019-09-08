На выборах мэра Анадыри побеждает кандидат от партии "Единая Россия"

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Как стало известно, кандидат от ЕР Леонид Николаев побеждает на выборах мэра. Об этом сообщили в избирательном штабе партии, пишет "Интерфакс".
Собеседник агентства добавил, что после подсчета с одного участка кандидат от партии "Единая Россия" лидирует с солидным отрывом – в три раза.
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