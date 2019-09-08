Водка оказалась полезной для здоровья

Алкогольный напиток помогает при лечении болезней

Полезный совет дали медики.

Как выяснилось, водка может существенно облегчить страдания тех, кто испытывает боль от остеохондроза. Есть один нюанс. Применять нужно только наружно. Снять отеки и неприятные ощущения помогут компрессы. Водку следует смешать с медом, наложить на больное место и сверху накрыть целлофаном. Затем нужно завязать компресс теплым шарфом. Эффект будет, если подождать не меньше двух часов.

От этого неприятного заболевания, как правило, страдают те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Усугубляют остеохондроз вредные привычки. Следует отказаться от курения и исключить алкоголь, пишет МедикФорум.