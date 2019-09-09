МКБ подарил праздник пенсионерам Москвы

Гости торжественного вечера получили заслуженные премии

В Первопрестольной в преддверии Дня города, который жители и гости столицы отпраздновали на минувших выходных, состоялся торжественный вечер чествования москвичей "Молодости нашей нет конца". Впервые его генеральным спонсором стал Московский кредитный банк (МКБ).

На этот раз ежегодное мероприятие объединило более шести тысяч пенсионеров. Руководство кредитной организации отметило их выдающиеся успехи в работе, а лучшие из лучших получили премию "Я рядом". Награды вручал зампред правления банка Алексей Косяков. Он отметил, что МКБ старается совершенствовать свои услуги, чтобы они стали ещё доступнее.

"Одна из наших главных задач – сделать взаимодействие пенсионеров с банками более доступным, простым и понятным. МКБ уделяет особое внимание развитию и поддержке социальных проектов для старшего поколения. Уже сейчас нашей программой карточного обслуживания "Мудрость" пользуется более 100 тысяч клиентов, и мы планируем, что в скором времени наша карта станет номером 1 в кошельке пенсионера", – пояснил Косяков.

Напомним, впервые вечер "Молодости нашей нет конца", среди организаторов которого выступает Союз пенсионеров по Москве, прошел год назад, 6 сентября. Он стал настоящим событием для столичных жителей, поэтому было решено проводить праздник регулярно.