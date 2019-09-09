Мертвые души: в Сети массово появляются аккаунты скончавшихся людей

Страницы, как правило, остаются после сбора средств на лечение

В соцсетях все чаще можно встретить аккаунты людей, которых уже нет в живых. Некоторые родственники таким образом вспоминают родных и общаются с ними как с живыми, в других случаях страницы существуют без ведома близких скончавшегося.

Администраторы подобных групп рассказали корреспонденту "Подмосковье сегодня", почему они появляются. Так, например, зачастую родственники создают страницу, чтобы собрать пожертвования на лечение больному человеку, после смерти аккаунт не удаляют. Одна жительница Подмосковья оставила страницу после того, как ее дочь ушла из жизни, чтобы раздавать нуждающимся вещи девочки. К тому же посты, посвященные малышке, помогают россиянке справиться с горем.

Как отмечает автор материала, подобные случаи встречаются нередко. После смерти одного мальчика администраторы группы решили использовать ее для помощи другим больным детям, так как на нее подписалось много неравнодушных людей.

Жительница Железнодорожного не стала закрывать аккаунт после смерти мужа от рака, так как заметила, что там люди стали публиковать посты с призывом о помощи другим больным.

"Пусть люди пишут. Возможно, кому-то группа моего мужа действительно поможет",

– говорит женщина.

После трагической смерти россиянки в автокатастрофе, которая любила животных, неравнодушные создали группу ее имени, занимающуюся помощью четвероногим друзьям человека.

Эксперты-психологи отмечают, что подобная тенденция не является нездоровой, ведь люди переживают таким способом свое горе.