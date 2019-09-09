Изменения, касающиеся двух стран, произойдут через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл в Минске уникальные легкоатлетические соревнования в рамках матча между сборными Европы и США на стадионе "Динамо". Во время своей речи лидер белорусов сделал неожиданное заявление.

"Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки",

– сказал Лукашенко в прямом эфире в шутку.

Видео момента опубликовал telegram-канал "Белорусь головного мозга".

Президент Белоруссии предложил коллегам провести такой же матч в Минске и в 2021 году. Ведь эти соревнования Европа и США принимают поочередно, но в Америке пройдет чемпионат по легкой атлетике в том же году, что исключает автоматически возможность для американцев провести матч. Поэтому, как поясняет агентство БЕЛТА, Лукашенко и предложил устроить его на родной земле еще раз, но на более высоком уровне.

После президент Белоруссии пояснил свои слова, отметив, что не собирается присоединять США.

"Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся. В 2021 году он победит на выборах и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, как я уже сказал, в столице очередных легкоатлетических игр, матча века", – добавил уже серьезно Лукашенко.