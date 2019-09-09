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Раскрыта неожиданная польза популярного ореха

Раскрыта неожиданная польза популярного ореха
Фото: www.globallookpress.com
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Продукт защищает организм от многих проблем

Эксперты сообщили, что грецкий орех среди всех плодов подобных растений является самым полезным. Так, например, его ядро содержит множество витаминов и микроэлементов, например, магния и кальция. В грецком орехе также много железа.

Специалисты отмечают, что кальций благоприятно воздействует на людей, страдающих от болезней костей, а магний успокаивает. Более того, в этом плоде есть коэнзим Q10, который улучшает память.

Среди витаминов в орехе можно найти А и Е, которые нормализуют работу всех органов человека. они также укрепляют сосуды, в результате сердце и мозг не испытывают проблем. К тому же грецкий орех избавляет от токсинов и холестерина. Этот продукт улучшает и работу ЖКТ, так как в его состав входит белок. Орех, который полезно есть при гастрите, уберет и запоры, пишут "Актуальные новости".  

Полина ИВАНОВА
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