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Украинцы создают проблемы Эстонии

Украинцы создают проблемы Эстонии
Фото: www.globallookpress.com
Приезжие из Незалежной отбирают хлеб у местных

Понаехавшие в Эстонию украинцы являются головной болью для балтийского государства, полагает министр внутренних дел страны Март Хельме. В поисках более высокооплачиваемой работы, чем имеется на их родине, они захватывают рынок труда и предлагают свои услуги в разы дешевле "аборигенов".

Таким образом, полагает эстонский политик, приезжие из Незалежной создают проблемы его стране. Экономические мигранты, заявил министр, чужие для Таллина люди. 

"Для Эстонии эти люди – проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом",

высказался Хельме в студии программы "Своя правда" на канале ETV+.

При этом гость отметил, что многие украинцы быстро привыкают к хорошему и остаются жить в Эстонии. Сейчас их насчитывается десятки тысяч. Именно из-за трудовых мигрантов, пояснил министр, сокращается количество коренного населения в прибалтийской стране. 

Ксения АНДРЕЕВА
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