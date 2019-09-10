Украинцы создают проблемы Эстонии

Приезжие из Незалежной отбирают хлеб у местных

Понаехавшие в Эстонию украинцы являются головной болью для балтийского государства, полагает министр внутренних дел страны Март Хельме. В поисках более высокооплачиваемой работы, чем имеется на их родине, они захватывают рынок труда и предлагают свои услуги в разы дешевле "аборигенов".

Таким образом, полагает эстонский политик, приезжие из Незалежной создают проблемы его стране. Экономические мигранты, заявил министр, чужие для Таллина люди.

"Для Эстонии эти люди – проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом",

– высказался Хельме в студии программы "Своя правда" на канале ETV+.

При этом гость отметил, что многие украинцы быстро привыкают к хорошему и остаются жить в Эстонии. Сейчас их насчитывается десятки тысяч. Именно из-за трудовых мигрантов, пояснил министр, сокращается количество коренного населения в прибалтийской стране.