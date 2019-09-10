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Отпущенный украинец вернется в Крым при одном условии

Олег Сенцов. Фото: www.globallookpress.com
В России отреагировали на заявление режиссера о вторжении на полуостров на танке

Приезд в Крым украинского террориста, режиссера Олега Сенцова возможно лишь в одном случае: если его доставят в автозаке. Условие возвращения злодея назвал замредседателя Госсовета РК Ефим Фикс, добавив, что слова освобожденного из российской колонии являются "провокацией". Человек в здравом уме такого бы не сказал, отметил политик.

"Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников – автозаке. Другого варианта нет. Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым. У нас есть свободные камеры",

цитирует РИА "Новости" первого вице-спикера крымского парламента.

Россияне предложили свой вариант появления Сенцова в Крыму (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"В деревянном ящике и белых тапочках", – пошутил один из читателей материала, сопроводив комментарий закрывающими скобками, изображающими улыбку.

"У Сенцова скорей всего разовьется мания величия (аля Бабчено). Так что Украину можно поздравить. Герой вернулся по адресу", – отозвался другой.

Ранее во вторник, 10 сентября, осужденный в России за совершение и подготовку терактов Сенцов рассказал, чем намерен заниматься на родине, напоминает НСН. По словам режиссера, он будет снимать кино и просто жить. А в Крым, если и планирует ворваться, то только на танке.

Данное высказывание, полагает сенатор от крымского региона Сергей Цеков, раскрывает бандитскую сущность Сенцова, который "покалечен ненавистью".

"То наказание, которое он понес в России, было абсолютно обоснованным. Сейчас он говорит вещи, которые свидетельствуют о его сущности. Человек настроен на войну, фактически по своей сути является террористом",

отметил Цеков, добавив, что рассуждения террориста являются объяснением, почему подобные Сецову люди получают в России сполна, лишаясь свободы на долгие годы. О самом же украинце, уверен сенатор, очень скоро все забудут.    

Заключенного в РФ Олега Сенцова обменяли в минувшую субботу, 7 сентября, вместе с другими пленными. 

Ксения АНДРЕЕВА
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