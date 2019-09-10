В ставке Гитлера под Винницей нашли подземный многоэтажный бункер

Опасный газ помешал дальнейшим исследованиям

Специалисты киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии нашли в ставке Гитлера "Вервольф" в винницкой области 4 этажа уходящих под землю сооружений и тоннель.



Директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая рассказала агентству "Укринформ", что попытки исследовать подземные сооружения ставки предпринимались с давних пор. Однако лишь в этом году к работам подключились эксперты из киевского института.

"Как говорится в официальном отчете, переданном нам учеными.., в зоне исследования фиксируются сигналы от рукотворного подземного объекта – здания в четыре этажа с тоннелем на глубине 10-12 метров", –

объяснила Высоцкая.

Она добавила, что первый этап приповерхностных исследований территории "Вервольфа" начался еще в 2018 году. Их проводили на участке, отведенном под экспозицию военной техники, однако специалистам не удалось локализовать подземные помещения. В нынешнем году были проведены дополнительные работы с применением мобильной технологии геофизических исследований, включая метод частотно-резонансной обработки и интерпретации данных снимков со спутников и фотографий.

Тогда-то и выяснилось, что под землей находится здание, уходящее вглубь на 4 этажа с тоннелем на глубине 10-12 метров, с бетонными перекрытиями толщиной полметра и более. Эксперты обнаружили, что 2 верхних этажа заполнены газами – аргоном и радоном, а 2 нижних требуют дополнительных исследований. Директор музея пообещала, что изучение необычного сооружения будет продолжаться.

Ставка Гитлера "Вервольф" находится в поселке Стрижавка под Винницей. Ее начали строить осенью 1941 г. для управления военными действиями нацистских оккупантов на Восточном фронте. Немецкий лидер Адольф Гитлер приезжал в ставку трижды.