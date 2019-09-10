В Подмосковье нашли радиоактивные ягоды

Четыре партии оказались заражены

Эксперты ветеринарной службы обнаружили на рынках Подмосковья ягоды, у которых был недопустимый уровень показателей по радиологии. Во всех случаях опасной оказалась черника. А вот в грибах ничего вредного для организма человека не нашли.

Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. В ведомстве напомнили, что в прошлом году в чернике также находили радиацию, а еще – в одной партии сушеных грибов. Черника, а также брусника и голубика накапливают вредные вещества.

При этом, как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", например, с земляникой, малиной, рябиной, калиной и ежевикой такого не наблюдается. Впрочем, отличить опасные от безвредных ягод на вид не получится – только через экспертизу. Поэтому специалисты советуют покупать ягоды только в специальных местах, у которых есть лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.