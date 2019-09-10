Медик сделал весьма эпатажное заявление

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус, знакомый телезрителям по программе "Жить здорово" считает, что, вопреки устоявшемуся мнению, людоедство не несет вреда здоровью.

"Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого", –

заявил Продеус агентству URA.RU.

Для чего нужно отвлекаться от норм цивилизации, доктор не уточнил.

Иммунолог добавил, что сам по себе поедание человечины для здоровья не опасно,вред возникает только в том случае, если мясо заражено инфекцией.

"По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом", -

подчеркнул медик, не вдаваясь в подробности различия между человеком и домашней птицей.

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд ранее заявил, что употребление в пищу мяса человеческих трупов может спасти человечество, напоминает телеканал "Царьград".

К началу XX века людоедами были только некоторые племена во внутренней Африке, в джунглях Южной Азии и Южной Америке, а также в некоторых районах Океании. У племен, практиковавших каннибализм, из-за поедания мозга жертв были распространены болезни, вызывавшиеся особыми белками – прионами. Например, в Новой Гвинее у племени форе распространена губчатая энцефалопатия – болезнь куру, из-за которой трясутся руки.