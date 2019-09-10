Вино исчезнет: человечество лишится многих продуктов раньше срока

Изменения климата повлияют на жизнь людей уже в ближайшее десятилетие

Эксперты утверждают, что глобальное потепление приведет к тому, что на Земле начнется дефицит многих продуктов. Например, люди позабудут, что такое картофель, бананы, а также некоторые морепродукты.

Специалисты также подчеркивают, что плантации кофе стремительно сокращаются, так как этому растению нужны определенные климатические условия. Через 30 лет ситуация станет катастрофической, то же самое произойдет с чаем, передают "Аргументы недели".

Более того, как указывает агентство "ФедералПресс", люди лишатся вина и коньяка, так как глобальное потепление истребит ряд сортов винограда. Жара негативно сказывается и на деревьях какао.