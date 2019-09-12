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На садовом участке в Подмосковье нашли "пальцы мертвеца"

Сотни разнообразных видов зелени собраны в саду рядом с Москвой

В деревне Рябцево Домодедовского района садовод-любитель вырастил на своем участке растение под названием декенея, второе название которого – "пальцы мертвеца".

Как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", деканея – уникальная гостья наших широт.

"Это восточноазиатское растение. Свое прозвище оно получило за то, что плодоносит синими свисающими гроздями. У меня оно пока плодов не приносило, но, говорят, на вкус они очень приятные", - 

рассказал Роман Кунецкий.

Деканея – не единственный экзотический вид на участке садовода. В его саду растут около сотни видов необычных для Подмосковья растений.  

Валентина МАЙОРОВА
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