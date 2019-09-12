На садовом участке в Подмосковье нашли "пальцы мертвеца"

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В деревне Рябцево Домодедовского района садовод-любитель вырастил на своем участке растение под названием декенея, второе название которого – "пальцы мертвеца".
Как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", деканея – уникальная гостья наших широт.
"Это восточноазиатское растение. Свое прозвище оно получило за то, что плодоносит синими свисающими гроздями. У меня оно пока плодов не приносило, но, говорят, на вкус они очень приятные", -
рассказал Роман Кунецкий.
Деканея – не единственный экзотический вид на участке садовода. В его саду растут около сотни видов необычных для Подмосковья растений.
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