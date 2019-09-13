В "Аптекарском огороде" появилось "доброе дерево"

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В Дальневосточном саду "Аптекарского огорода" будет расти "доброе дерево". Его появление ознаменовало собой серию благотворительных "Добрых концертов" в новом сезоне в оранжереях Ботанического сада МГУ.
Японский багрянник, а это был именно он, высажен усилиями певца и посла фонда "Линия жизни" Мити Фомина, президента фонда Фаины Захаровой и директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма.
Митя Фомин рассказал собравшимся, что его акустический концерт состоится 8 декабря в оранжерее "Аптекарского огорода". "Представляете, зима, всюду лед, снег, а у нас жара, любовь, тепло. Очень здорово дарить это тепло тем, кто в нем нуждается", – прокомментировал певец свое будущее выступление.
Серию мероприятий откроют рояль-шоу "В темноте" в исполнении фортепианного дуэта лауреатов международных конкурсов Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского. Затем выступит мастер инструментального вокала Сергей Манукян, дуэт TWO SIBERIANS, гитарист-виртуоз заслуженный артист России Юрий Зинчук и многие другие музыканты.
Цель "Добрых концертов" – представить талантливых музыкантов и приобщить зрителей к искусству благотворительности. Часть средств от них будет передана в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.
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