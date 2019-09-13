Внимание к каждому дому: Володин гарантировал решение проблемы обманутых дольщиков

В Саратовской области "долгострои" ликвидируют с помощью Дом.РФ

Обманутых дольщиков в Саратовской области через три года не останется. Это пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с гражданами, пострадавшими от недобросовестных застройщиков.

Он напомнил, что впервые подключился к решению этого вопроса в 2017 году. За 2017-18 г.г. общими усилиями удалось достроить 20 домов, жилье получили более 2 тыс.человек. Но в реестре долгостроев остается еще 46 объектов, которые только на бюджетные средства не достроить. Поэтому к процессу подключится госкорпорация Дом.РФ.

"Из 46 домов 30 будет достроено с помощью Дом.РФ, по схеме, где 89% составляют федеральные средства и 11% – средства региона. По оценочным параметрам, нам необходимо порядка 10,3 млрд рублей. Этот проект предполагает создание регионального фонда", – сообщил Володин.

Он отметил, что благодаря работе властей Саратовской области, которые активно решали проблему дольщиков, регион находится в числе тех пяти, которые могут получить помощь госкорпорации без долгих проволочек.

Губернатор области Валерий Радаев поблагодарил председателя ГД за поддержку, в результате которой было найдено решение проблемы саратовских дольщиков при взаимодействии с Дом.РФ.

"В свою очередь мы, имея двухлетний опыт, должны строго действовать в алгоритме принимаемых решений. Индивидуальный подход к каждому дому, соблюдение графиков строительства, качественных показателей, прямые коммуникации с дольщиками", – перечислил неизменные принципы работы Радаев.

Обращаясь к гражданам со своей стороны, руководитель Дом.РФ Александр Плутник подчеркнул, что пострадавшие дольщики уже вскоре смогут либо справить новоселье, либо получить деньги: "Мы отрабатываем каждый дом, который будет достроен. Эта непростая программа, но можете быть уверены, что вы получите либо новые квартиры, либо компенсацию, причем после оценки рыночной стоимости. Дома, которые мы будем достраивать, сдадим в обозначенные сроки. В течение трех лет ваша проблема будет решена".

При этом застройщикам, которые в свое время собрали с людей деньги на строительство домов, но обманули их ожидания, не стоит расслабляться. С них обязательно взыщут те непредвиденные расходы, которые бюджеты страны и области вынуждены нести, чтобы помочь людям:

"Плохо то, что средства, которые мы вынуждены сейчас изыскивать в федеральном и областном бюджете, по факту кто-то либо положил себе в карман, либо использовал неэффективно. Контрольно-надзорные органы должны продолжать работу, чтобы деньги вернули государству", – подчеркнул Володин.

Ожидается, что к середине ноября будет проведена оценка всех долгостроев Саратовской области, после чего составлен график работ.