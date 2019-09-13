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Найден лучший перекус для худеющих

Найден лучший перекус для худеющих
Фото: pixabay.com
продолжениеРаскрыта страшная опасность низкокалорийной диеты
Новые рекомендации подтвердили старую истину

Орехи, ягоды, кисломолочные продукты и свежие овощи – лучшие помощники для желающих сбросить лишний вес.

Диетологи в один голос твердят, что для того, чтобы оставаться стройными, есть нужно часто, но маленькими порциями. При этом ни в коем случае нельзя перекусывать пончиками или шоколадками – между приемами пищи лучше есть здоровую еду.

Выбрать надо продукты, содержащие много белка, однако малокалорийные. Например, прекрасно подойдут в качестве закуски между завтраком и обедом орехи. Они помогут снизить холестерин, уменьшить риск развития инфаркта и гипертонии, улучшат память и внимательность, а также повысят работоспособность. Однако орехи очень калорийны, поэтому съедать их надо не более 10 граммов.

Очень полезны для здоровья фрукты и ягоды. Правда тем, кто хочет похудеть, лучше исключить из рациона виноград, инжир, бананы, манго, вишню и хурму – в них слишком много сахара.

А вот грейпфруты, арбуз и клюкву есть можно без ограничений. Полезны и яблоки, но следует помнить, что они усиливают аппетит. Всем худеющим специалисты советуют есть овощи – особенно, брокколи, редис, морковь, баклажаны, капусту и сельдерей, и не забывать про кисломолочные продукты – кефир, простоквашу и натуральный йогурт.

Главное, в диете – соблюдать баланс, напоминает "Лайф". 

Валентина МАЙОРОВА
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