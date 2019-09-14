Инопланетное насекомое оставляет ожоги

Крымские рыбаки случайно обнаружили некое животное, у которого голова напоминала человеческую. Подобного существа в Черном море еще не видели, поэтому россияне предположили, что это пришелец.

Инопланетянин напугал рыбаков своим видом: маленькое насекомое было покрыто слизью. При этом пришелец оставлял ожоги на кожи мужчин, когда те до него дотрагивались. Перепуганные россияне как можно скорее отправили гостя с другой планеты к ученым.

Исследователи подтвердили, что такого существа еще не наблюдали в Черном море. Эксперты выяснили, что в организме пришельца много метана, который распространен на Марсе. Конспирологи считают, что "живоглот" попал на Землю в осколке от астероида, пишет портал VladTime. Впрочем, официальные ученые отвергают теорию о существовании инопланетян.