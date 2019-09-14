Раскрыта неожиданная польза сыра

Чтобы защитить здоровье, нужно выбирать качественный продукт

Эксперты уверяют, что сыр способен благоприятно воздействовать на организм человека. Так, например, этот молочный продукт укрепляет иммунитет. В чеддере и гауда содержатся пробиотики этому способствующие.

Эти виды сыров могут повысить активность лимфоцитов в организме, что приведет к тому, что иммунитет будут более стойко противостоять вирусам и даже раку. Сыр также нормализует кислотно-щелочной баланс во рту, предотвращая развитие кариеса.

Фета борется с микроорганизмами, которые нарушают работу пищеварения. Сыр также защищает сосуды от натрия, который негативно сказывается на организме. Люди, которые периодически употребляют сыр, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком печени, пишут "Актуальные новости".