Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыта неожиданная польза сыра

Раскрыта неожиданная польза сыра
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазван защищающий от рака продукт
Чтобы защитить здоровье, нужно выбирать качественный продукт

Эксперты уверяют, что сыр способен благоприятно воздействовать на организм человека. Так, например, этот молочный продукт укрепляет иммунитет. В чеддере и гауда содержатся пробиотики этому способствующие.

Эти виды сыров могут повысить активность лимфоцитов в организме, что приведет к тому, что иммунитет будут более стойко противостоять вирусам и даже раку. Сыр также нормализует кислотно-щелочной баланс во рту, предотвращая развитие кариеса.

Фета борется с микроорганизмами, которые нарушают работу пищеварения. Сыр также защищает сосуды от натрия, который негативно сказывается на организме. Люди, которые периодически употребляют сыр, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком печени, пишут "Актуальные новости".

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Австрия выдохлась от российского эмбарго

От санкционного пинг-понга страдают обычные люди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей