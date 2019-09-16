Названы сроки начала Третьей мировой: пророчество Нострадамуса расшифровали

Специалисты по неизведанному поделились очередной сенсацией

Предсказания о скором начале Третьей мировой войны возникают с завидной регулярностью: ими делятся и серьезные аналитики, и эксперты разного рода. Недавно исследователи вновь обратились к широко известному пророчеству Мишеля Нострадамуса и нашли там идею о новом глобальном мировом конфликте.

Расшифровка предсказания дала неутешительные результаты: сражение между сверхдержавами может начаться уже в этом году. Во всяком случае, так утверждают толкователи Нострадамуса, отмечает портал "Стерлеград". В стихотворных пророчествах французского алхимика – катренах – якобы говорится и о продолжительности разрушительной войны – она продлится около 27 лет. Названа и страна, в которой разгорится конфликт – Франция. После нее мировой пожар перекинется на Европу, а затем уже охватит весь мир.

Впрочем, другие эксперты предлагают собственную трактовку: по их мнению, столкновения планетарного масштаба начнутся на Ближнем Востоке, а причиной их станет конфликт с террористами.