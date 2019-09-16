Рецепт древних римлян избавит от проблем с потенцией

Поддержать здоровье можно не только лекарствами

Пастернак – редкий гость на столах россиян. Между тем этот корнеплод не только обладает приятным вкусом, но и поможет справиться с деликатными мужскими проблемами.

Еще древние римляне рекомендовали блюда с пастернаком для регуляции пищеварения, а также как укрепляющее и обезболивающее. Плиний Старший и Диоскорид писали, что пастернак полезен при заболеваниях почек, мочевого пузыря и водянке.

Чтобы улучшить потенцию эксперты советуют сварить суп из пастернака. Для этого нужно взять 2 средних корня пастернака, 1 морковь, 1 луковицу, 2 зубчика чеснока, по 1 ст. ложке муки и сливочного масла, 2 ст. ложки растительного масла, 3-4 стакана говяжьего или куриного бульона, зелень петрушки, соль и перец по вкусу.

Обжарить на сливочном и растительном масле нарезанные лук и пастернак, натертую на крупной терке морковь и измельченный чеснок. Добавить муку, потушить 2-3 минуты.

В кипящий бульон переложить овощи, снова довести до кипения, убавить огонь и варить около 25 минут. Затем посолить, поперчить, добавить мелко нарезанную зелень петрушки, варить еще 5 минут.

Еще одно средство для потенции - спаржа. В Древней Греции ее посвящали богине любви Афродите. Из спаржи плели свадебные венки, которыми украшали ложе новобрачных. Помимо мужской силы этот овощ дарит оптимизм и красноречие, сообщает портал MyJane.