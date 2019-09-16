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В Подмосковье нашли редкий гриб

Под Рузой вырос обитатель северных территорий

В Московской области недалеко от Рузы в ходе установления мирового рекорда по сбору грибов тихие охотники обнаружили очень редкий для региона экземпляр – омфалину желтую.

Как пояснил изданию "Подмосковье сегодня" председатель Союза грибников России Михаил Вишневский, данный гриб является жителем северных территорий страны. Он добавил, что за свою 30-летнюю историю сбора эукариотических организмов это всего лишь второй такой гриб.

Наталья КУРИПКО
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