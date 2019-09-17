Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Обнаружить вовремя: признаки развития злокачественной опухоли головного мозга

Обнаружить вовремя: признаки развития злокачественной опухоли головного мозга
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеГормональные контрацептивы вызывают смертельное заболевание
Вылечиться можно даже от самых агрессивных видов недуга

Злокачественные опухоли головного мозга составляют до 6% всех новообразований в организме человека.

В России уровень заболеваемости этими недугами равен 23 случаям на 100 тыс. населения, в год выявляется примерно 34 тыс. новых случаев, рассказал RT эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков. Онколог уточнил, что злокачественные опухоли составляют немногим более 30% -  от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год.

Cамая проблемная опухоль головного мозга – печально известная глиобластома. По словам доктора, эта болезнь возникает сразу в четвертой степени злокачественности. Эффективность лечения во многом зависит от того, в каких частчх головного мозга расположено новообразование, а также от количества очагов и некоторых других факторов.

"Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует", - 

резюмировал Кобяков.

Основными признаками развития злокачественной опухоли мозга могут быть головная боль, тошнота, рвота, нарушения сознания, снижение уровня бодрствования. К ним могут прибавиться неврологические симптомы: нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, трудности с речью, ухудшение памяти и зрения, а также эпилептиформные припадки, добавил специалист.

За последние несколько лет от онкологических заболеваний ушли из жизни несколько российских звезд: певица Жанна Фриске, оперный баритон Дмитрий Хворостовский, сатирик Михаил Задорнов, напоминает "МИР 24". СМИ сообщают, что рак мозга диагностирован у актрисы Анастасии Заворотнюк.  

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Рандеву в октябре: Путину и Зеленскому назначили дату встречи

Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей