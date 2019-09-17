Обнаружить вовремя: признаки развития злокачественной опухоли головного мозга

Вылечиться можно даже от самых агрессивных видов недуга

Злокачественные опухоли головного мозга составляют до 6% всех новообразований в организме человека.

В России уровень заболеваемости этими недугами равен 23 случаям на 100 тыс. населения, в год выявляется примерно 34 тыс. новых случаев, рассказал RT эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков. Онколог уточнил, что злокачественные опухоли составляют немногим более 30% - от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год.

Cамая проблемная опухоль головного мозга – печально известная глиобластома. По словам доктора, эта болезнь возникает сразу в четвертой степени злокачественности. Эффективность лечения во многом зависит от того, в каких частчх головного мозга расположено новообразование, а также от количества очагов и некоторых других факторов.

"Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует", -

резюмировал Кобяков.



Основными признаками развития злокачественной опухоли мозга могут быть головная боль, тошнота, рвота, нарушения сознания, снижение уровня бодрствования. К ним могут прибавиться неврологические симптомы: нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, трудности с речью, ухудшение памяти и зрения, а также эпилептиформные припадки, добавил специалист.

За последние несколько лет от онкологических заболеваний ушли из жизни несколько российских звезд: певица Жанна Фриске, оперный баритон Дмитрий Хворостовский, сатирик Михаил Задорнов, напоминает "МИР 24". СМИ сообщают, что рак мозга диагностирован у актрисы Анастасии Заворотнюк.

