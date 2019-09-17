В Подмосковье пенсионер самостоятельно сел в "гроб на колесах"

Странное транспортное средство замечено на дорогах Химок

По Подмосковью разъезжает необычный трехколесный велосипед. Металлический корпус железного коня ассоциируется с гоночным болидом или "гробом", как транспортное средство прозвали очевидцы.

Житель Химок Сергей Миров наткнулся на "колесницу", которой управлял пенсионер, на Юбилейном проспекте.

"За рулем сидел пожилой мужчина в шлеме. Его техника на педальном приводе, поскольку во время движения он ловко передвигал ногами", цитирует свидетеля "Подмосковье сегодня".



Издание отмечает, что личность изобретателя не установлена.

