В Подмосковье пенсионер самостоятельно сел в "гроб на колесах"

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По Подмосковью разъезжает необычный трехколесный велосипед. Металлический корпус железного коня ассоциируется с гоночным болидом или "гробом", как транспортное средство прозвали очевидцы.
Житель Химок Сергей Миров наткнулся на "колесницу", которой управлял пенсионер, на Юбилейном проспекте.
"За рулем сидел пожилой мужчина в шлеме. Его техника на педальном приводе, поскольку во время движения он ловко передвигал ногами", цитирует свидетеля "Подмосковье сегодня".
Издание отмечает, что личность изобретателя не установлена.
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