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В Подмосковье пенсионер самостоятельно сел в "гроб на колесах"

Странное транспортное средство замечено на дорогах Химок

По Подмосковью разъезжает необычный трехколесный велосипед. Металлический корпус железного коня ассоциируется с гоночным болидом или "гробом", как транспортное средство прозвали очевидцы. 

Житель Химок Сергей Миров наткнулся на "колесницу", которой управлял пенсионер, на Юбилейном проспекте.  

"За рулем сидел пожилой мужчина в шлеме. Его техника на педальном приводе, поскольку во время движения он ловко передвигал ногами", цитирует свидетеля "Подмосковье сегодня"

Издание отмечает, что личность изобретателя не установлена. 

Ксения АНДРЕЕВА
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