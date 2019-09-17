Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
350 новости
Большинство российских автолюбителей оказались по-гоголевски любителями быстрой езды, пришли к выводу аналитики интернет-портала "Авто Mail.ru", передает РИА "Новости". Именно 90% всех штрафов респондентам приходит за превышение скорости.
На втором месте расположились нарушители дорожной разметки. В этом признались 5% опрошенных. Замыкают тройку лидеров водители, которые паркуются в неположенных местах, отмечает "Пятый канал".
Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"
Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС