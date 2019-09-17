Россиянам чаще всего приходят "письма счастья" за превышение скорости

Большинство российских автолюбителей оказались по-гоголевски любителями быстрой езды, пришли к выводу аналитики интернет-портала "Авто Mail.ru", передает РИА "Новости". Именно 90% всех штрафов респондентам приходит за превышение скорости.

На втором месте расположились нарушители дорожной разметки. В этом признались 5% опрошенных. Замыкают тройку лидеров водители, которые паркуются в неположенных местах, отмечает "Пятый канал".