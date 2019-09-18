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В деле о повреждении "Союза" поставлена точка

Фото: pixabay.com
Причину появления отверстия в обшивке космического корабля оставят в тайне

В Роскосмосе докопались до истины. Спустя год с лишним после ЧП в госкорпорации выяснили, каким образом была повреждена обшивка космического корабля "Союз МС-09", сообщил ее глава Дмитрий Рогозин.

Однако, уточнил он, данную информацию скроют от посторонних глаз и ушей. Повреждение, напомнил руководитель Роскосмоса, было в бытовом отсеке, который "давно уже сгорел при схождении корабля", передает РИА "Новости".

"Что случилось – нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем, – заявил Рогозин, добавив. – Должна же быть какая-то тайна у нас".

В конце прошлогоднего лета на "Союзе" была обнаружена утечка воздуха, напоминает телеканал "360". В октябре того же года стало известно, что обшивку повредили специально. 

Ксения АНДРЕЕВА
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