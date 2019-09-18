Чиновница нарвалась на массу комплиментов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова показалась без макияжа. Она опубликовала в соцсети фото в домашней обстановке, объяснив, что простудилась.

"Осталась сегодня дома. Кашель, насморк, температура. Звонят из НТВ: "Мария, но Вы же обещали выйти в эфир!". Я пытаюсь объяснить, что заболела, на работу не поехала, все заложено, что зрителям ТАКОЕ показывать страшно", – написала Мария в своем Instagram.

Однако ее "страшилки", по словам больной, не напугали и не остановили телевизионщиков. Несмотря на отговорки чиновницы они приехали к ней за комментарием и привели Захарову в порядок. Образом "после" дипломат поделилась на следующем снимке.

Подписчики Марии пожелали ей скорейшего выздоровления и сделали вывод, что без макияжа спикеру МИД лучше (орфография и пунктуация авторские).

"Такая классная) обычная девушка! Люблю ее", "Мария, вам не нужен грим, на первой фотке девочка-девочка, на второй-сотрудник МИДа", "Мария, без лести. Но первая фотография оч добрая и красивая. Вам оч хорошо без грима", "Без макияжа, вы мне больше нравитесь", – оживились "комментаторы".