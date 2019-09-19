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Балашиха покрылась сугробами

В середине сентября выпало 30 сантиметров осадков

Подмосковный житель Владимир Балашов поделился необычной новостью:

"Сегодня утром проснулся от яркого света, в окне было все белое – выпал снег. Да не просто снежок, а сантиметров эдак 30. Вокруг дома стояли обалдевшие кенгуру... Да я и сам не мог понять, что это было – в середине сентября столько снега".

Дело в том, что, в далекие 90-е гг. Балашов эмигрировал в Австралию и купил там ферму, назвав ее "Балашихой", поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Бывший подмосковный житель добавил, что верхушки эвкалиптов сломались под тяжестью снежных шапок, а  местные жители и фермеры вынуждены были прорубать дороги, перегороженные деревьями, сломанными из-за внезапного снега.

Валентина МАЙОРОВА
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