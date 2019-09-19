Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
Гигантская толпа – свыше 850 тыс. человек – планирует 20 сентября прорваться на военную базу у озера Грум в пустыне Невада.
Всех участников штурма организаторы предупредили о том, что это мероприятие опасно. Охрана "Зоны 51", где, по слухам, проводятся опыты над инопланетянами, может открыть огонь по людям, сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".
Однако дух искателей приключений сломить не так легко: желание своими глазами посмотреть на таинственных пришельцев и летающие тарелки, похоже, перевешивает здравый смысл.
Осталось лишь подождать совсем немного – возможно, ответы на многие загадки будут получены уже завтра.
В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем
На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом