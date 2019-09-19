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В США готовятся к штурму Зоны 51

Тайну раскроют завтра: в США готовятся к штурму
Фото: commons.wikimedia.org
Искателей истины не пугает опасность

Гигантская толпа – свыше 850 тыс. человек – планирует 20 сентября прорваться на военную базу у озера Грум в пустыне Невада.

Всех участников штурма организаторы предупредили о том, что это мероприятие опасно. Охрана "Зоны 51", где, по слухам, проводятся опыты над инопланетянами, может открыть огонь по людям, сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".

Однако дух искателей приключений сломить не так легко: желание своими глазами посмотреть на таинственных пришельцев и летающие тарелки, похоже, перевешивает здравый смысл.

Осталось лишь подождать совсем немного – возможно, ответы на многие загадки будут получены уже завтра.

Валентина МАЙОРОВА
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