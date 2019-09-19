Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
351 новости
Виктор Золотов заявил, что приговор актеру Павлу Устинову должен быть менее суровым.
"Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно", –
цитирует Золотова "Интерфакс".
А вот блогер Владислав Синица, призывавший расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, заслуживает более сурового наказания, добавил глава Росгвардии.
"Я считаю, что он еще малым сроком отделался", -
подчеркнул Золотов.
В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем
На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом