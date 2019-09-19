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Глава Росгвардии высказался о наказании актеру Устинову

Главнокомандующий войсками национальной гвардии не согласился с решением суда

Виктор Золотов заявил, что приговор актеру Павлу Устинову должен быть менее суровым.

"Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно", –

цитирует Золотова "Интерфакс".

А вот блогер Владислав Синица, призывавший расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, заслуживает более сурового наказания, добавил глава Росгвардии.

"Я считаю, что он еще малым сроком отделался", - 

подчеркнул Золотов.

Валентина МАЙОРОВА
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