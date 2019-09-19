"Единая Россия" открыла сбор подписей против "наливаек" в жилых домах

Любой желающий может поддержать инициативу и сообщить адреса питейных заведений

"Единая Россия", активисты "Молодой Гвардии Единой России" и проекта "Трезвая Россия" открыли всероссийский сбор подписей в поддержку инициативы об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях (так называемых "наливаек").

На сайте Партии, а также в региональных отделениях любой гражданин может оставить свое мнение о предложении. Кроме того, можно сообщить адреса "наливаек". Информацию о них передадут в правоохранительные органы. Об этом рассказала первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина.

По ее словам, проблема торговли спиртным в жилых домах волнует многих россиян. Граждане жалуются, что жить рядом с "наливайками" невозможно из-за постоянного шума, грязи и антисанитарии.

"Безусловно, решение должно быть взвешенным, и добросовестный бизнес не должен пострадать, поэтому Партия вместе с активистами "Молодой Гвардии" и "Трезвой России" соберет в регионах предложения о доработке законопроекта. Параллельно мы начинаем сбор подписей в его поддержку", - сказаал Баталина.

Она добавила, что будут приложены максимальные усилия, чтобы закон приняли в кратчайшие сроки. Однако уже сейчас важно формировать "черный список" подобных заведений.

Глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев подчеркнул, что законопроекту предшествовал совместный мониторинг круглосуточной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах, который провели представители "Единой России" и проекта "Трезвая Россия".

"Мы видим, что против внесенного законопроекта уже разворачивается негативная кампания. Бенефициары "наливаек", пивные и алкогольные "короли" будут сопротивляться до последнего, отстаивая свои доходы. Сбор подписей в поддержку закона станет наглядным подтверждением тому, насколько он нужен и важен", – сказал Хамзаев.

По словам председателя Координационного совета "Молодой Гвардии" Дениса Давыдова, молодогвардейцы запустили по всей стране рейд, который направлен на выявление факта продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Он добавил, что главная цель состоит не в запрете продаж, а в укреплении здоровья подрастающего поколения.