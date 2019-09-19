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Россияне отказываются от машин из-за дорогого бензина

Высокая стоимость топлива заставляет людей пересесть на городской транспорт

Граждане страны все чаще стараются пользоваться общественным транспортом и отказываются от личных автомобилей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что каждый день за рулем сидят лишь 55% москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Наиболее частой причиной отказа от вождения является дорогой бензин (47%) и высокая стоимость обслуживания машины, передает FlashNord.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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