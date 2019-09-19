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Существование безопасных для организма доз алкоголя опровергли

Спиртное даже в небольшом количестве может нанести серьезный вред

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин утверждает, что безопасных доз алкоголя, согласно последним исследованиям, нет.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что ежедневно можно употреблять без особого риска для здоровья 0,9 л пива мужчинам и 0,2 л вина женщинам. Однако Холдин не согласился с этими выводами, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

"Употребление его даже в небольших дозах увеличивает риск развития внезапной смерти от артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца", – добавил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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