Эротический танец подчиненных стоил начальнику работы

Массовый стриптиз сотрудников красноярской колонии-поселения не остался не замеченным. Скорее всего, если бы не видео, которое опубликовали в Сети, россияне так и не узнали бы, как пикантно надзиратели отметили даже не свой профессиональный праздник.

Но ролик появился. Кадры с вечеринки в честь Дня лесника обнародовал Telegram-канал "Красноярск №1". На фоне секс-скандала назначена служебная проверка. Временно исполняющего обязанности начальника колонии отстранили от должности, уведомили в пресс-службе красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно указанным в сообщении данным, тюрьма расположена в поселке Тамтачет Иркутской области. В местном клубе и прошел корпоратив, в шоу-программе которого были эротические танцы, отмечает "URA.RU".