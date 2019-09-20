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Секс-скандал в российской тюрьме: сотрудники колонии устроили стриптиз

Секс-скандал в российской тюрьме: надзиратели устроили стриптиз
Фото: pixabay.com
Эротический танец подчиненных стоил начальнику работы

Массовый стриптиз сотрудников красноярской колонии-поселения не остался не замеченным. Скорее всего, если бы не видео, которое опубликовали в Сети, россияне так и не узнали бы, как пикантно надзиратели отметили даже не свой профессиональный праздник.

Но ролик появился. Кадры с вечеринки в честь Дня лесника обнародовал Telegram-канал "Красноярск №1". На фоне секс-скандала назначена служебная проверка. Временно исполняющего обязанности начальника колонии отстранили от должности, уведомили в пресс-службе красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно указанным в сообщении данным, тюрьма расположена в поселке Тамтачет Иркутской области.  В местном клубе и прошел корпоратив, в шоу-программе которого были эротические танцы, отмечает "URA.RU"

Ксения АНДРЕЕВА
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