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Массовый стриптиз сотрудников красноярской колонии-поселения не остался не замеченным. Скорее всего, если бы не видео, которое опубликовали в Сети, россияне так и не узнали бы, как пикантно надзиратели отметили даже не свой профессиональный праздник.
Но ролик появился. Кадры с вечеринки в честь Дня лесника обнародовал Telegram-канал "Красноярск №1". На фоне секс-скандала назначена служебная проверка. Временно исполняющего обязанности начальника колонии отстранили от должности, уведомили в пресс-службе красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Согласно указанным в сообщении данным, тюрьма расположена в поселке Тамтачет Иркутской области. В местном клубе и прошел корпоратив, в шоу-программе которого были эротические танцы, отмечает "URA.RU".
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