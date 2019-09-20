Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Специалисты Росгидромета пришли к выводу, что температура воздуха в предстоящее холодное полугодие на большей части территории России будет равна средним многолетним значениям или чуть выше.

Вероятность своего прогноза синоптики оценили в 67-69%, сообщается на сайте погодного ведомства. Кроме того, метеорологи отметили, что долгосрочный прогноз на зиму 2019-2020 гг. будет с необходимостью скорректирован месячными и краткосрочными прогнозами.

Теплее, чем обычно, будет в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Напротив, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура октября предполагается ниже нормы.

Ноябрьская погода не будет отличаться от нормы, только в полярных районах, где температура воздуха ожидается более высокая. В декабре ситуация будет такая же: только на севере Урала и Сибири будет теплее, чем обычно, а на юге Западной Сибири – холоднее.

В январе 2020 года температура ниже нормы возможна в Северо-Западном федеральном округе, а на севере Якутии, напротив, будет теплее, чем обычно, в то время как в целом по стране – около нормы.

В феврале в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа будет холоднее, чем в прошлом году. А вот март должен быть теплее, чем всегда, на всей территории России.