Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Синоптики дали прогноз погоды на зиму

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму
Фото: www.globallookpress.com
Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Специалисты Росгидромета пришли к выводу, что температура воздуха в предстоящее холодное полугодие на большей части территории России будет равна средним многолетним значениям или чуть выше.

Вероятность своего прогноза синоптики оценили в 67-69%, сообщается на сайте погодного ведомства. Кроме того, метеорологи отметили, что долгосрочный прогноз на зиму 2019-2020 гг. будет с необходимостью скорректирован месячными и краткосрочными прогнозами.

Теплее, чем обычно, будет в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Напротив, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура октября предполагается ниже нормы.

Ноябрьская погода не будет отличаться от нормы, только в полярных районах, где температура воздуха ожидается более высокая. В декабре ситуация будет такая же: только на севере Урала и Сибири будет теплее, чем обычно, а на юге Западной Сибири – холоднее.

В январе 2020 года температура ниже нормы возможна в Северо-Западном федеральном округе, а на севере Якутии, напротив, будет теплее, чем обычно, в то время как в целом по стране – около нормы.

В феврале в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа будет холоднее, чем в прошлом году. А вот март должен быть теплее, чем всегда, на всей территории России.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Украина договорились о газовом транзите

Москва обеспечит Европу голубым топливом на радость Киеву

Дело близится к концу: Кремль использует новый козырь в деле о гибели МН17

Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей