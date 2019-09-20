Военкоры ФАН рассказали о слежке за ними во время командировки в Ливию

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Корреспонденты ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов в прямом эфире ФАН-ТВ на Youtube рассказали о своей командировке в Ливию, попутно ответив на все вопросы зрителей.
Журналисты вспомнили, что, находясь в Ливии, они видели только западных журналистов, несмотря на то, что страна закрыта для прессы. Также они ощутили пристальное внимание к себе и постоянный контроль.
По словам журналистов, за ними была организована настоящая слежка. Микульскис и Малянов неоднократно замечали, что за ними следуют какие-то люди, а при попытке скрыться их преследовали на автомобиле.
Оказавшись "под колпаком", им пришлось применить меры повышенной осторожности. Даже в отеле, где остановились журналисты, они могли общаться только при помощи мессенджеров.
"Мы подозревали, что нас слушали", – рассказали они в ходе пресс-конференции.
Малянов также сообщил, что будучи в Ливии не раз замечал попытки подключения к его личному ноутбуку через разные IP-адреса.
Ранее корреспонденты сообщали о том, что по прибытии в Триполи были незаконно задержаны представителями спецслужб.
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