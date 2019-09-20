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Украинцы отнимут земли у россиян

В Киеве считают, что граждане РФ не имеют права на покупку территории

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов заявил, что власти Украины будут изымать земли в случае их покупки россиянами.

"Там, где санкции, где есть агрессор – это, конечно, конфискация", – цитирует его агентство "Украинские новости".

Напомним, с 1 октября 2020 года в Незалежной планируется начать распродажу земли, пообещал аграриям премьер-министр страны Алексей Гончарук. Он отметил, что целый год уйдет на подготовку и разморозку некогда запретной процедуры.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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