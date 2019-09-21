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Немецкий журналист Доминик Калус побывал в России и остался под впечатлением от поездки. В статье для портала Ostexperte.de он рассказал о главных отличиях жизни россиян и европейцев.
По его словам, покупка в магазине или просьба о помощи в общественном месте является настоящим стрессом, так как в Москве мало кто разговаривает на английском.
Журналист отметил, что россияне очень редко улыбаются.
"Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривает настоящая улыбка!",
– написал Калус.
Он восхитился тем, что граждане России любят читать и почти все знакомы с главными произведениями своих писателей. Кроме того, журналист подметил распространенность в стране безналичного расчета.
Главным минусом в гастрономическом плане Калус назвал отсутствие хорошего сыра.
"Сыр из супермаркета на вкус, в лучшем случае, ничего", – отметил он.
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