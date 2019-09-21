Специалист сравнил различия между гражданами РФ и европейцами

Немецкий журналист Доминик Калус побывал в России и остался под впечатлением от поездки. В статье для портала Ostexperte.de он рассказал о главных отличиях жизни россиян и европейцев.

По его словам, покупка в магазине или просьба о помощи в общественном месте является настоящим стрессом, так как в Москве мало кто разговаривает на английском.

Журналист отметил, что россияне очень редко улыбаются.

"Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривает настоящая улыбка!",

– написал Калус.

Он восхитился тем, что граждане России любят читать и почти все знакомы с главными произведениями своих писателей. Кроме того, журналист подметил распространенность в стране безналичного расчета.

Главным минусом в гастрономическом плане Калус назвал отсутствие хорошего сыра.

"Сыр из супермаркета на вкус, в лучшем случае, ничего", – отметил он.