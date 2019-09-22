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Пираты освободили российских моряков

Похищенные в августе граждане РФ приехали в Германию

Похищенные в августе граждане РФ приехали в Германию

Когда моряки вернутся домой, пока неизвестно. Возможно, они отправятся в Россию на следующей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Побывавшие в плену россияне здоровы, отмечается в сообщении.

Напомним, атака на грузовое судно "Мармалайта", которое принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt, случилась у берегов Камеруна 15 августа. Всего пираты захватили восемь человек, среди которых было трое россиян.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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