Похищенные в августе граждане РФ приехали в Германию

Похищенные в августе граждане РФ приехали в Германию

Когда моряки вернутся домой, пока неизвестно. Возможно, они отправятся в Россию на следующей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Побывавшие в плену россияне здоровы, отмечается в сообщении.

Напомним, атака на грузовое судно "Мармалайта", которое принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt, случилась у берегов Камеруна 15 августа. Всего пираты захватили восемь человек, среди которых было трое россиян.