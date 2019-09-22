Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
354 новости
Похищенные в августе граждане РФ приехали в Германию
Когда моряки вернутся домой, пока неизвестно. Возможно, они отправятся в Россию на следующей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Побывавшие в плену россияне здоровы, отмечается в сообщении.
Напомним, атака на грузовое судно "Мармалайта", которое принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt, случилась у берегов Камеруна 15 августа. Всего пираты захватили восемь человек, среди которых было трое россиян.
Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно
Рубль усиливает позиции в течение месяца