Партнерство без границ: итоги второго Молдо-Российского экономического форума

Форум завершился в Кишиневе 21 сентября

Свыше 1000 участников из 13 стран (Россия, Молдова, Китай, Казахстан, Белоруссия, Армения, Греция, Германия, Словакия, Польша, Чехия, Украина, США) и 29 регионов России, 11 соглашений, суммарная капитализация компаний-участниц 25 миллиардов долларов, 11 деловых секций с участием 96 спикеров, заседание Молдо-российского экономического Совета и пленарное заседание под модерацией харизматичного теле– и радиоведущего американского происхождения – озвучены итоги МРЭФ-2019. В Кишиневе 21 сентября завершился второй Молдо-Российский экономический форум.

Дружить со всеми и быть прагматичными – так заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак сформулировал главный урок, который преподала миру Молдова.

"Российские бизнесмены активно лоббировали интересы молдавского бизнеса на территории России. Именно таким образом наводятся мосты. Чрезвычайно важно проводить такие встречи", – заявил Козак.

За последние год в Молдове произошли колоссальные политические изменения. После долгих лет распрей между сторонниками прозападного курса и их оппонентами было сформировано парламентское большинство и правительство, учитывающее интересы всех граждан страны.

"Сейчас идет полноценная перезагрузка отношений между Молдовой и Россией, восстанавливается диалог на уровне правительств и парламентов. Мы проводим политику, которую поддерживает подавляющее большинство населения Молдовы. Наши граждане выступают за проведение взвешенной внешней политики и прагматичные отношения со всеми зарубежными партнерами. При этом Молдова может быть активным участником проекта "Большая Европа" от Лиссабона до Владивостока и стать примером для других стран", – отметил Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Установившаяся политическая стабильность создала почву для улучшения инвестиционного климата в Молдове. Участники Форума единодушно сошлись во мнении, что с молдавским бизнесом можно и нужно иметь дело.

Накануне Форума возобновила работу Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой. Ее протокол, подписанный 19 сентября, восстанавливает полноформатное сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте, строительстве, а также в сфере миграции и здравоохранения.

Об этом шла речь и на встрече Президента Республики Молдова Игоря Додона с делегацией Республики Башкортостан, которую возглавил исполняющий обязанности вице-премьера Башкортостана и сопредседатель организационного комитета Форума Андрей Назаров. 20 сентября, в первый день работы Форума, состоялась встреча в президентуре, где обсуждалось улучшение инвестиционного климата и те инструменты, с помощью которых этого удалось достичь. В первую очередь этому способствует сам Молдо-российский экономический форум.

"Будущее экономики Молдовы тесно связано с экономикой России. А то, что Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС и одновременно имеет выход на рынок ЕАЭС, делает ее положение уникальным с точки зрения экономических перспектив. И мы видим, что руководство страны стремится эффективно использовать возможности страны как транзитного пункта между Востоком и Западом", – считает Андрей Назаров.

Но останавливаться на достигнутом ни Россия, ни Молдова не намерены. В прошлом году анализ показывал готовность российского бизнеса инвестировать порядка 1 миллиарда долларов в год. Сейчас аналитики подтверждают эти данные. План ясен обеим странам – необходимо развивать партнерство и дальше, в том числе на уровне регионов.

Молдо-российский экономический форум является площадкой для углубления торгово-экономических связей. И с учетом того, что в нем участвуют регионы, это уникальная модель прямого экономического взаимодействия. 995 компаний с российским участием работают на территории Молдовы, а 71 регион имеет те или иные соглашения. Сейчас, когда ситуация стала стабильной и российские инвесторы видят изменения, инвестиционный процесс должен активизироваться.

Именно поэтому на Форуме родилась инициатива создания ассоциации регионов России для сотрудничества с Молдовой, которая также обсуждалась на встрече. Также в ходе визита в президентуру члены делегации заручились согласием Игоря Додона посетить Башкортостан. Была достигнута договоренность о визите представителей Президента в Москву с целью передачи им накопленных наработок "Столыпинского клуба" для применения этого опыта в условиях Молдовы.

Накануне официального старта Форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан.

Торжественное открытие Форума состоялось 19 сентября в подземных галереях винодельческого комплекса "Крикова". Основные мероприятия деловой программы Молдо-российского экономического форума начались 20 сентября.

Более 1000 человек, в том числе 400 делегатов из регионов России, обсуждали вопросы политической и экономической повестки.

Гости Форума

Представительный состав участников второго Молдо-российского экономического форума подчеркнул его растущий авторитет и доказал интерес российского бизнеса и политических кругов к перспективам сотрудничества с Молдовой. В работе МРЭФ приняли участие Президент Республики Молдова Игорь Додон, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак, Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, Губернатор Омской областиАлександр Бурков,уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей Борис Титов, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, министр экономики Республики Молдова Вадим Брынзан, президент Общероссийской общественной̆ организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, депутат Европейского парламента, член комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС – Россия и ЕС – Молдова Мирослав Радачовски, а также президент Европейского совета по демократии и правам человека Януш Нидзвецкий.

Из Германии на Форум прибыл известный политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар. Депутат Европейского парламента, член комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС – Россия, ЕС – Молдова Мирослав Радачовски, сенатор из Польши Ян Рулевски. Одно из центральных событий МРЭФ – пленарное заседание – вел российский журналист американского происхождения Тим Кёрби.

Башкирская делегация получила статус почетной на Форуме и полностью его оправдала и численным составом, и количеством подписанных соглашений: на Форум прибыли 40 представителей Башкортостана. А статус почетной делегации на МРЭФ-2020 организационный комитет решил передать Омской области.

Первые события МРЭФ

Еще до начала работы Форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан. Эта и другие договоренности призваны стать базой для развития сотрудничества и создания новых инвестиционных проектов.

Началу работы Форума предшествовало подведение итогов фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 и церемония награждения лучших телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

Церемония открытия Молдо-российского экономического форума состоялась 19 сентября на территории винно-туристического комплекса "Крикова" в окрестностях Кишинева. Гостей Форума приветствовали Президент Республики Молдова Игорь Додон и сопредседатель Молдо-российского совета Андрей Назаров.

Глава государства на торжественной церемонии поблагодарил гостей Форума, пожелав всем отдохнуть перед днем плодотворной работы. Андрей Назаров вручил Президенту уникальный подарок – изображение орла в технике флорентийской мозаики, выполненное башкирскими мастерами.

Также в первый день работы Форума 19 сентября состоялись три мероприятия бизнес-миссии российских предпринимателей по темам агрохозяйство, виноделие и свободная экономическая зона.

Секции Форума

19 сентября состоялась бизнес-миссия российских предпринимателей по темам: агрохозяйство, виноделие и свободная экономическая зона. Основные мероприятия МРЭФ проходили во Дворце республики в центре Кишинева. 20 сентября был самым насыщенным днем работы Форума – состоялись заседания 11 тематических секций, в рамках которых выступили 96 спикеров. Делегаты обсуждали основные проблемы, тенденции и перспективы развития отношений между Молдовой и Россией. Также в этот день прошло заседание Молдо-российского экономического Совета "Торгово-экономическое сотрудничество: барьеры и перспективы" и пленарное заседание МРЭФ.

На секциях делегаты обсуждали вопросы развития экономического сотрудничества и партнерства между Россией и Молдовой, проблемы модернизации производства, принципы кластерного развития экономики. Дискуссии затрагивали такие сферы как агропромышленный сектор, виноделие, туризм, медиарынок.

Отдельная секция была посвящена развитию отношений между Молдовой и Республикой Башкортостан, обсуждению их экономического и туристического потенциала, продвижения товаров под брендами "Сделано в Молдове" и "Сделано в Башкирии", студенческим обменам между вузами Молдовы и Башкортостана и другим вопросам.

В ходе дискуссии о своем родном регионе рассказали члены башкирской делегации. Приезд делегации на МРЭФ стал ответным визитом – весной 2019 года Президент Республики Молдова Игорь Додон с официальным визитом посетил Башкортостан.

В состав башкирской делегации вошли главы городов, республиканские политики и бизнесмены, в том числе исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания Республики Башкортостан Салават Харасов, председатель Госкомитета Башкортостана по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов, глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин, вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Рустам Муратов, главы администраций муниципальных образований, представители министерств и ведомств, а также деловых кругов республики.

Выступая на секции, исполняющий обязанности вице-премьера Башкортостана Андрей Назаров напомнил, что регион входит в десятку самых развитых в России, обладает большой территорией, богатыми месторождениями нефти, природного газа, угля, железной руды, меди, цинка, золота. Он подчеркнул, что у региона имеется колоссальный потенциал экономического развития, но уже сейчас по производительности в ряде отраслей республика занимает первое место в России. Однако нужно ставить новые, более амбициозные задачи. "Кто занимался тяжелой атлетикой, тот знает, что надо ставить такой вес, который раньше никогда не поднимал. Иначе нет смысла", – сказал он.

На секции с рассказами о городах Башкортостана выступили глава Сибая Рустем Афзалов, глава Ишинбая Азамат Абдрахманов, глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

"Одна из главных наших задач – это, прежде всего, укрепление и расширение международного сотрудничества, установление и развитие двусторонних связей, включая обмен опытом с региональными и зарубежными городами-партнерами. Для этого у нас есть все необходимые условия. Также мы видим потенциал для развития сотрудничества в области культуры, спорта, делового и событийного туризма", – подчеркнул глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин.

На секции выступил советник Президента Молдовы в агропромышленной области Ион Пержу. Он подчеркнул, что Форум называется Молдо-российским, но фактически это международная встреча. Также советник говорил о перспективах партнерства Молдовы и Башкортостана.

Вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Рустам Муратов в своем выступлении заявил, что качественный и количественный рост связей между Молдовой и российскими регионами нашел свое отражение в растущей популярности Молдо-российского экономического форума.

"Несмотря на то, что между Россией и Молдовой нет общих границ, Форум показал, что мы умеем возводить надежные мосты между Молдовой и российскими регионами. Отношения между Башкирией и Молдовой с каждой такой встречей укрепляются. И если на первом Форуме мы строили этот мост, то сейчас уверенным шагом идем по нему навстречу друг другу. Кроме экономического ренессанса происходит установление новых связей, а крепнущий авторитет Форума является ярким тому подтверждением", – заявил Рустам Муратов.

На секции "Республика Молдова – регионы России" обсуждалось выстраивание горизонтальных отношений между регионами двух стран. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил регулярно проводить на территории России фестивали молдавского вина для увеличения продаж. В настоящее время поставки молдавского вина на рынке России составляют лишь 1 процент, поэтому у страны есть экспортный потенциал, считает Бурков.

Также он объявил, что омские бизнесмены открыты к развитию сотрудничества с предпринимателями Молдовы. Омская область поставляет в Молдову главным образом химическую продукцию, товары машиностроения. Но омичи готовы поставлять в Молдову молоко, продукцию из зерна и злаков, сладости, добавил губернатор.

В рамках секции "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества" участники Форума обсудили проблемы построения гражданского общества в России и Молдове, а также влияние этого процесса на инвестиционный климат и развитие бизнеса.

Делегаты Форума поднимали вопросы гражданской консолидации и самоорганизации бизнеса для обеспечения прав человека, необходимости общественного контроля в бизнес-среде, поисков оптимального пути взаимодействия общества и бизнеса, создания имиджа современного бизнесмена как социально ответственного предпринимателя.

На секции "Международный опыт промышленной модернизации производств" обсуждались подходы к развитию промышленного сектора экономики, в том числе основанные на использовании наследия и развития народно-художественных промыслов и ремесел. Принявшие участие в работе секции делегаты Форума говорили о механизмах расширения рынков сбыта местной продукции, о способах повышения конкурентоспособности экспортно ориентированных производств, механизмах формирования единого бренда территории.

Посол Доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) от России Вероника Пешкова в своей речи подчеркнула важность обмена опытом как в контексте производственных процессов, так и в общекультурном контексте. По словам Пешковой, конструктивный диалог и взаимное обучение – это "кислород человеческой цивилизации".

Производство вина и развитие отрасли виноделия стало главной темой обсуждения секции "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство". В ее работе приняли участие председатель совета ООО "МоРо" Олег Абара, директор Центра бизнеса и туризма комбината "Крикова" Денис Шова, генеральный̆ директор компании "Шато Вартели" Людмила Гогу, председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев, президент ООО "МоРо" Дмитрий Сырых.

Делегаты отметили потенциал Молдовы в развитии отрасли виноделия, а также максимально благоприятные условия для выращивания винограда. Однако, несмотря на эти факторы, страна испытывает трудности с реализацией продукции, поэтому в сфере международного экспорта Молдове еще есть, куда расти, считает заместитель директора Национального офиса винограда и вина Молдовы Ирина Быстрицки.

По ее мнению, объемы продаж молдавского вина в России неизбежно возрастут по меньшей мере до 20% в течение 5-6 лет. Сейчас доля вина из Молдовы на российском рынке составляет 10%. Быстрицки также перечислила инструменты, с помощью которых можно упростить работу производителей вина. Среди них устранение третьей сертификации, введение регистрации по принципу "единого окна", и так далее. Для популяризации молдавского вина на российском рынке проводятся имиджевые события, фестивали, конкурсы, постоянно расширяется ассортимент, поддерживается коммуникация с конечным потребителем.

В рамках секции "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества" участники Форума обсудили факторы и условия создания инвестиционной привлекательности туриндустрии для малого и среднего бизнеса. В частности, речь шла о приоритетах, требованиях и методах инвестиций. Темой дискуссии также стали актуальные мировые тенденции и вызовы в контексте развития туристических дестинаций.

На встрече выступили президент Ассоциации патроната индустрии туризма Республики Молдова Сергей Маня, главный специалист Агентства по инвестициям Республики Молдова Ольга Добрева, генеральный директор ООО "Тархан" Ильдар Биккузин, заместитель начальника Управления международного сотрудничества "Ростуризма" Сергей Теодорович и другие представители экспертного сообщества.

В мае между Республикой Башкортостан и регионами Молдовы было подписано соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предусматривает увеличение туристического потока между Россией и Молдовой. Участники Форума обсудили реализацию конкретных положений документа. Делегаты пришли к выводу, что у Молдовы есть все предпосылки для увеличения числа иностранных туристов, однако есть сферы, в которых необходима поддержка государства и привлечение частных инвестиций. В частности, к ним можно отнести недостаточное количество гостиниц в Кишиневе.

Наработки Российской Федерации в сфере улучшения инвестиционного климата стали темой обсуждения рабочей секции "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса". За последние пять лет страна эффективно модернизировала стратегию привлечения инвестиций и внедрила новую модель работы российских регионов с потенциальными инвесторами. На МРЭФ были приглашены российские бизнесмены, политики, экономисты и общественные деятели, которые рассказали о своем опыте в этой сфере.

Так, уполномоченная по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева сообщила о проблемах, с которыми сталкивается бизнес в российской столице. В частности, это незаконное уголовное преследование, проблемы в сфере имущественно-земельных отношений, невыполнение госконтрактов и недоступность финансовых средств.

По словам Минеевой, причина подобных сложностей кроется не только в недостатках законодательства, но и в менталитете россиян. К примеру, ни для кого не секрет, что в стране есть проблема давления на бизнес. "Мы слышим от первых лиц государства о том, что на местах кошмарят бизнес", – сказала она.

Решать сложившуюся ситуацию необходимо с помощью создания конкретных инструментов, а не изменения законодательства. "Это системная проблема общества. У нас большая страна, вся проблема на местах. Дело в подходе, а не в законах", – отметила Минеева.

Также на секции выступили депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Салават Харасов и исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Александра Питкянен, которые рассказали о региональном опыте поддержки бизнеса.

В ходе секции "Реализация кластерной политики в России и в Молдове" делегаты обсудили развитие кластерных технологий в двусторонних отношениях. Развитие этого направления стало ключевым за последние годы. Этот инструмент широко используется во многих странах мира, признана его роль в экономическом развитии и повышении конкурентоспособности. В России и в Молдове стремительно распространяются кластерные инициативы, уже доказавшие свою эффективность и жизнеспособность. Поэтому задачей секции стал обмен опытом между представителями успешных кластерных предприятий обеих стран.

По мнению модератора секции, управляющего партнера ГК "Cluster Consulting Group" Юлии Артамоновой, без государственной поддержки хрупким кластерным объединениям очень трудно даже просто выживать, не говоря уже о развитии. "Пока мы не научим власть разговаривать с бизнесом, у нас не получится кластерной революции", — заявила она. Также Артамонова отметила, что драйвером любого кластера является малый и средний бизнес.

На секции "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру" делегаты обсудили вопросы использования торговых режимов Молдовы, улучшения условий ведения бизнеса и инвестирования, продвижения действующих в стране свободных экономических зон и развития бизнес-партнерств.

По мнению бывшего вице-премьер-министра Республики Молдова Александра Муравского, доля экспорта молдавских товаров в Россию должна быть существенно увеличена. Политик отметил, что в настоящее время для этого есть все предпосылки. "Нужно расти и расти. На Торгово-промышленную палату возлагаются особые надежды в этом вопросе. Надеемся, что контакты с молдавскими партнерами будут регулярными", – сказал он.

Также Муравский отметил, что у России и Молдовы есть множество общих интересов, а нынешняя политическая ситуация способствует развитию отношений двух государств.

В рамках секции "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса" участники Молдо-российского экономического форума обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. В частности, речь шла об инвестировании в производство агропродовольственной продукции в Молдове для последующего экспорта в страны ЕС и СНГ, а также о механизмах расширения взаимного доступа на внутренние рынки стран.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин предложил молдавским предпринимателям напрямую выходить на российские регионы через отделения организации. "Если у вас есть интерес к поставкам – вы можете находить партнеров не через долгие пути, а находить их в любых уголках России. У нас есть отделения в каждом регионе", — сказал Калинин. Главными конкурентными преимуществами Молдовы в сфере агропромышленного комплекса являются хороший климат и трудолюбивые люди, считает он.

Директор молдавского консервного производства "Альфа-Нистру" Оксана Петрович рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются местные производители при выходе на российский рынок. В частности, по ее словам, после кризиса 2014 года многие предприятия так и не восстановили прежний объем поставок в Российскую Федерацию. Также Петрович призвала рассмотреть вопрос о возобновлении поставок товаров через территорию Украины. Из-за этого молдавские производители также теряют возможность поставлять свои товары в Киргизию и Казахстан.

В рамках секции "Медиа в повестке сотрудничества" участники Форума подняли вопросы развития международного информационного взаимодействия СМИ в контексте актуальных экономических, социальных, культурных и гуманитарных связей. Также особое внимание было уделено вопросам применения двойных стандартов и дискриминации СМИ.

Одним из факторов, которые разъединяют российское и молдавское общество, является необъективность подачи информации, заявил главный редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий Калак.

По его мнению, проблема заключается в плохом информационном обмене между странами, и как следствие – необъективной подаче. "К примеру, у нас много позитивной информации о ЕС и очень много отрицательной информации о евразийском пространстве", – отметил Калак. Также он заявил, что СМИ играют огромную роль в межгосударственных связях и предотвращении конфликтов.

Заседание Молдо-Российского экономического Совета и пленарное заседание

Центральными событиями МРЭФ стали заседание Молдо-Российского экономического Совета и пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". На Совете выступили Президент Республики Молдова Игорь Додон, вице-премьер Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, губернатор Омской области Александр Бурков, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров. Участники заседания сошлись во мнении, что между Россией и Молдовой фактически произошел перезапуск отношений, что нашло свое отражение и в работе Форума, ставшего за год более представительным и эффективным.

"Благодаря вам даже в те трудные времена, когда на государственном уровне отсутствовало взаимодействие между нашими странами, ростки сотрудничества сохранялись, конкретные совместные проекты реализовывались", – обратился к участникам МРЭФ Дмитрий Козак.

Президент Молдовы Игорь Додон в приветственной речи на пленарном заседании объяснил, почему стала возможной перезагрузка отношений между Россией и Молдовой. По словам главы государства, впервые за 28 лет в стране сложилось парламентское большинство и правительство, в которых представлены интересы всех граждан. Также Игорь Додон напомнил, что молдавское общество сильно расколото – часть граждан глядит на Запад, другая часть ­– на Восток. И в этих непростых условиях руководству страны удалось достичь консенсуса, который устраивает всех. На этой основе Молдова может пользоваться преимуществами партнерства с Россией, с Евразийским союзом с одной стороны и со странами Евросоюза – с другой стороны.

"Сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой, где Запад и Восток увидят мостик – пока что хрупкий и непростой", – заявил Игорь Додон.

Игорь Додон призвал представителей бизнеса воспользоваться уникальной ситуаций в стране, включив Молдову в сферу своих деловых интересов.

С Додоном согласился выступавший следом заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

"Надо дружить со всеми! Наши отношения с Молдовой должны служить примером прагматичной политики", – заявил вице-премьер Российской Федерации.

В пленарном заседании МРЭФ приняли участие Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, губернатор Омской области Александр Бурков, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей Борис Титов, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар, министр экономики Молдовы Вадим Брынзан. Модератором дискуссии стал российский журналист американского происхождения Тим Кёрби.

"В прошлом году анализ показывал готовность российского бизнеса инвестировать порядка 1 миллиарда долларов в год. Сейчас аналитики подтверждают эти данные. За год, прошедший с прошлого Форума, мы хорошо изучили друг друга, начали понимать, в каких областях и какое сотрудничество будет наиболее выгодно для Молдовы и России", – отметил сопредседатель оргкомитета Форума Андрей Назаров.

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный отметила в своей речи, что достигнутая Президентом и правительством политическая стабильность дает надежду на дальнейшее развитие экономики и привлечение в страну инвестиций.

"Мне бы очень хотелось, чтобы инвестировать в Молдову стало выгодно и чтобы "произведено в Молдове" звучало гордо", – сказала Зинаида Гречаный.

Говоря о потеплении отношений Молдовы и России и улучшении инвестиционного климата республики, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров заявил, что российский бизнес начал чувствовать себя в Молдове более уверенно. Он спрогнозировал увеличение вложений в молдавскую экономику со стороны России до миллиарда долларов ежегодно.

Губернатор Омской области Александр Бурков в своем выступлении отметил, что позитивные изменения в Молдове – это шанс, которым необходимо воспользоваться. По мнению главы региона, Форум стал очень важной и нужной площадкой для восстановления отношений двух стран.

Омбудсмен Борис Титов, выступая на пленарном заседании, подчеркнул важность соблюдения принципов открытости бизнеса и сотрудничества для создания делового климата. Также Титов выразил надежду на создание в будущем в Молдове института уполномоченного по правам предпринимателей.

Немецкий политолог Александр Рар в своей речи заявил, что в новых геополитических условиях противостояния США и Китая, Евросоюзу придется пересмотреть свое отношение к многополярному миру и своему месту в нем. По мнению Рара, разногласия между Россией и странами Запада уйдут на второй план, а Молдова может стать мостом между Востоком и Западом.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин в своем выступлении отметил, что если прошлогодний Форум был общественной инициативой, то нынешний уже имеет официальный статус. "Очень приятно, что наши слова не расходятся с делом", — отметил Калинин.

Также, по словам Калинина, у России и Молдовы общие устремления в сторону поиска новых торговых партнеров. "Мы хотим двигаться на двух ногах. Как и Молдова, Россия хочет торговать с разными странами. Стратегически мы решаем одни и те же задачи. Мы все говорим на языке бизнеса", – сказал глава "Опоры России".

По итогам пленарного заседания состоялся пресс-подход Президента Республики Молдова Игоря Додона, вице-премьера Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака и исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрея Назарова.

СМИ на Форуме

На Молдо-Российском экономическом форуме работали 140 журналистов из 49 средств массовой информации (26 молдавских, 19 российских и 4 иностранных). Стратегическим информационным партнером Форума стало международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Генеральными информационными партнерами выступили информационное агентство ТАСС, информационное агентство Интерфакс, издания "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", Noi.md, Accent TV, RTR Moldova, "Аргументы и факты в Молдове", Утро.ру, Дни.ру, NTV Moldova, телерадиокомпания "Мир".

Информационными партнерами МРЭФ являются издания РБК Уфа, Daily Storm, EurAsiaDaily, "Регионы России", НИА "Федерация", Pravda.ru, NewsInfo, "ФедералПресс", информационное агентство "Банки и финансы", EurasiaNews, информационное агентство RNS, actualitati.md, point.md, "Логос Пресс".

Соглашения

В ходе Молдо-Российского экономического форума были подписаны 11 соглашений, которые станут основой для дальнейшего сотрудничества между предприятиями и организациями двух стран. Эти договоры заложили фундамент будущих инвестиционных проектов.

Больше всего соглашений было заключено на секции "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия". Первое из них было подписано еще до начала Форума – это соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан.

Также были заключены договоры о сотрудничестве по сборке троллейбусов, соглашение в сфере туризма, договор о сотрудничестве башкирского колледжа и образцового центра Молдовы, договор между Уфимским колледжем радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (УКРТБ) и колледжем электроники и вычислительной техники в Кишиневе.

Башкирский Государственный университет (БГУ) подписал соглашения с Молдавским государственным университетом, Академией государственного управления Молдовы и Славянским государственным университетом.

Среди инвестиционных соглашений был подписан договор между предпринимателями Курской области и Унгенского района Молдовы – в развитие производства сушеных овощей в Унгенах "Управляющая компания группы КЭАЗ" вложит 5 миллионов евро.

На Форуме были заключены побратимские отношения между Уфой и Гагаузией, Кушнаренковским и Окницким районами, Ишимбайским и Бессарабским районами Башкирии и Молдовы, Омской областью и Единецким районом Молдовы.

Был подписан договор об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между правительством Омской области и советом Единецкого района Республики Молдова.

Также на МРЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между Moldovan Fashion Cluster "Sorintex" (Республика Молдова) и группой компаний Cluster Consulting Group.

Культурная программа

Первый день Форума прошел в знаменитых винных подвалах "Крикова" под Кишиневом. Это настоящий подземный город, в котором улицы названы в честь производимых в стране сортов вина. Известно, что "Крикова" любят посещать многие мировые лидеры, среди которых Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие. Одним из посетителей винных подвалов "Крикова" был первый в истории космонавт Юрий Гагарин.

20 сентября участники МРЭФ отправились в этно-культурный комплекс "Ватра", где в неформальной обстановке гости смогли насладиться молдавской музыкой и национальной кухней. Комплекс расположен в 30 километрах от столицы Молдовы возле Кодр, недалеко от монастыря Кэприяна.

В третий день Форума гости мероприятия посетили монастырь Курки – памятник архитектуры XVII века, который состоит из двух церквей, большого сада и каменного бассейна. Также участники МРЭФ посетили Старый Орхей с его знаменитыми винодельнями и старинными монастырями. Часть делегатов 21 сентября отправилась в Гагаузию, где для них провела экскурсию лично башкан (глава) автономии Ирина Влах.

Волонтеры МРЭФ

На Форуме работали 50 волонтеров из России и Молдовы, в том числе активисты из "Молодой гвардии" Республики Молдова. Из Башкирии на МРЭФ прибыл студенческий десант в составе десяти человек. Волонтеры работали на аккредитации мероприятия, помогали гостям найти нужный зал заседания, консультировали делегатов по всем возникающим вопросам и сопровождали их на выездных заседаниях.

