Украинские и американские специалисты пролетят над территорией РФ на Ан-30

Украина вместе с США и Румынией выполнит наблюдательный полет над Россией с 23 по 27 сентября.

В Национальном центре по уменьшению ядерной опасности отметили, что разведку проведет румынский самолет Ан-30, передает "Красная звезда".

"В период с 23 по 27 сентября… совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка",

- говорится в сообщении.

На борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры.