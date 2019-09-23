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Украина вместе с США и Румынией выполнит наблюдательный полет над Россией с 23 по 27 сентября.
В Национальном центре по уменьшению ядерной опасности отметили, что разведку проведет румынский самолет Ан-30, передает "Красная звезда".
"В период с 23 по 27 сентября… совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка",
- говорится в сообщении.
На борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры.
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