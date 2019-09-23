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На кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру

В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
Фото: pixabay.com
На планете появилось странное черное пятно

На сайте NASA появились фотографии Юпитера. Уфологи внимательно изучили снимки и пришли к неутешительному выводу: человечеству осталось совсем немного.

В атмосфере Юпитера исследователи заметили большое черное пятно, которое, по их мнению, является меткой апокалипсиса. Одни утверждают, что это тень от планеты Нибиру, другие что это зарождение черной дыры, передает Vladtime.

При этом в NASA никак не комментируют предположения уфологов. Ранее в организации заявили, что при изучении планеты произошел глобальный сбой, который мог исказить множество данных.

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