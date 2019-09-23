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"Это они зря": в Чехии нашлась работа для украинцев

Фото: http://www.globallookpress.com/
Жителей Незалежной приглашают истреблять жуков

Достойную работу украинским мигрантам предложил Минсельхоз Чехии. Гастарбайтеры будут истреблять жуков-короедов. 

Для этого Праге понадобится полторы тысячи человек в год. Всех украинцев обеспечат рабочими визами. Однако продлить разрешение на проживание нельзя, как и поменять цель визита, пишет издание AROUNDPRAGUE со ссылкой на чешское ведомство. 

Таким образом, вплоть до 2022 года, до которого рассчитана программа, республика планирует нанять 4,5 тыс. борцов с жуками. При этом отмечается, что местные жители не горят желанием выполнять ответственное задание. 

Фото: http://www.globallookpress.com/

По мнению экс-главы Минсельхоза Мариана Юречки, принимающей стороне не стоит ограничиваться лишь украинцами, для работы подойдут все граждане стран бывшего СССР. Россияне на приглашение чехов отреагировали с юмором (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"Европа наконец-то признала хохлов ДЯТЛАМИ",  "Это они зря, короеда можно химией потравить, а вот от хохлов потом этим не отделаешься, они от химии тащатся", "А C КЛОПАМИ? с клопами тоже надо бороться",

прокомментировали новость читатели портала "ВЗГЛЯД".  

Ксения АНДРЕЕВА
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