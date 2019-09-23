Пока неясно, будут ли подвыпившим гражданам предоставлять больничный

Во Франкфурте-на-Майне суд принял решение считать похмелье болезнью.

Как сообщает ВВС, иск был подан против производителя, предлагавшего напитки и порошки, которые помогают справиться с похмельем. Истец заявил, что деятельность компании противозаконна, и суд встал на его сторону.

В решении подчеркивается, что болезнь – это любое, даже небольшое и временное нарушение в работе организма. Похмелье, как состояние, имеющее такие симптомы, как тошнота, усталость и головная боль, является болезнью.

Продукты питания и напитки не должны выступать в качестве средств, излечивающих эту болезнь, определили в суде.